مع اقتراب انطلاق كأس العالم تحت 17 عاماً للسيدات 2025 في المغرب، التي ستقام بعد أسبوعين، تتصدر القرغيزية فيرونيكا بيرناتسكايا المشهد في أحدث نسخة من حملة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم «هذه لعبتي»، وذلك استعداداً لقيادة المباريات واحدةً من بين 6 حكمات آسيويات تم تعيينهن في البطولة.بدأت علاقة بيرناتسكايا بكرة القدم بالطريقة التقليدية، من خلال الانضمام إلى صديقاتها في المدرسة لخوض مباريات سريعة، قبل أن تتدرج لتصل في النهاية إلى تمثيل المنتخب الوطني، أما مسيرتها التحكيمية فجاءت بالصدفة، حين كانت تصل دائماً إلى التدريبات قبل وقتها المحدد، ليُطلب منها استغلال وقتها في المساعدة بإدارة إحدى المباريات.وقالت بيرناتسكايا: «كنت أصل دائماً باكراً إلى التدريبات، وفي إحدى المرات كانت هناك مباراة بحكم واحد فقط، وكان يعلم أنني لاعبة، طلب مني أن أساعده، فوافقت، وبعد تلك المباراة ازداد اهتمامي بالتحكيم ورغبت في التعرف أكثر فأكثر على تفاصيله، فبدأت بالتعلّم».قاتلت من أجل حلمهاورغم نجاحها في رسم مسار تاريخي مميز لنفسها، إلا أن بداياتها لم تكن سهلة، إذ أوضحت أن الأمر لم يكن سهلاً في البداية، فقد كان من الصعب على عائلتي دعمي؛ لأنهم لم يروا أن ذلك يناسب النساء. لكنني قاتلت من أجل حلمي، والآن إخوتي وعائلتي جميعاً فخورون بي للغاية.منذ ذلك الحين، لم تنظر بيرناتسكايا البالغة من العمر 33 عاماً إلى الوراء، إذ أصبحت أول امرأة حكم من جمهورية قرغيزستان يتم تعيينها في مسابقات تحت إشراف اتحاد وسط آسيا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ أدارت مباريات في بطولات السيدات وكذلك في مسابقات الرجال الكبرى.تحفيز الفتيات للتألق في التحكيموبصفتها حكماً معتمداً شارك في العديد من بطولات الفئات العمرية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن بيرناتسكايا ملتزمة أيضاً بتوجيه الجيل الجديد في وطنها، إذ تقول: ليس لدينا الكثير من الحكمات في قرغيزستان، لكنني أحاول مشاركة خبرتي لمساعدة الجيل الأصغر وتعليمهم. آخذهم للتدريب معي وأشاركهم رحلتي.وأشادت الحكمة في الوقت نفسه ببرامج الاتحاد الآسيوي القوية لتطوير مزيد من الحكمات المميزات على مستوى القارة.وأضافت: لدينا الآن العديد من البطولات، والندوات سواء عبر الإنترنت أو بشكل مباشر، إلى جانب مدربي لياقة بدنية مميزين، وفرص أكبر لإدارة بطولات كبرى.الهدف الأكبر هو كأس العالم للسيداتوقد قادها تميّزها بصفتها إحدى أبرز الحكمات الموثوقات في آسيا إلى بعض أهم المحافل الكروية القارية، بما في ذلك كأس آسيا للسيدات 2022 في الهند، ومن أبرز محطاتها الأخيرة إدارتها مباراة قبل نهائي النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للسيدات، التي وصفتها بأنها حلم تحقق.واختتمت بيرناتسكايا حديثها قائلةً: «المشاركة في النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للسيدات لم تكن مجرد مسؤولية كبيرة، بل كانت أيضاً حلماً، وأنا فخورة للغاية بأنني كنت جزءاً من هذه القصة، وهدفي الأكبر هو الوصول إلى كأس العالم للسيدات في المستقبل القريب».انفوجرافيك:1- تم اختيارها حكمة في كأس العالم تحت 17 عاماً للسيدات2- أول امرأة قرغيزية تشارك في تحكيم مباريات رسمية3- حكّمت لقاء نصف نهائي أول نسخة لدوري أبطال آسيا للسيدات4- حكّمت في بعض المسابقات الآسيوية للرجال