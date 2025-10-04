نجح مانشستر يونايتد في العودة لطريق الانتصارات بعد فوزه على ضيفه سندرلاند بهدفين نظيفين في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم (السبت) ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.أحرز هدفي مانشستر يونايتد كل من: مايسون ماونت (د: 8)، بنجامين سيسكو (د: 31).شهد اللقاء بداية قوية وسريعة لفريق سندرلاند وكاد برتراند تراوري أن يهز شباك يونايتد مبكراً، ليرد مانشستر ولكن دفاع سندرلاند أبعد الكرة قبل أن يسددها برايان مبيويمو، ليعلن مايسون ماونت الفرحة الأولى لمانشستر يونايتد بعد أن لعب مبويمو كرة عرضية إلى مايسون ماونت الذي سيطر عليها ثم سدد كرة أرضية قوية لتسكن شباك سندرلاند كهدف أول ليونايتد (د: 8)، وواصل يونايتد سيطرته على اللقاء وتمكن من مضاعفة النتيجة بعد أن نفذ البرتغالي ديوجو دالوت رمية تماس عالية لم يتمكن دفاع سندرلاند من إبعادها لتصل للمهاجم بينجامين سيسكو، ليسددها في المرمى هدفاً ثانياً لمانشستر يونايتد (د: 31)، ورغم محاولات سندرلاند للعودة إلا أن محاولاته باتت بالفشل لينتهي اللقاء بفوز يونايتد بهدفين دون مقابل.وبهذه النتيجة يحقق مانشستر يونايتد فوزه الثالث ويصل للنقطة العاشرة، فيما تلقى سندرلاند الخسارة الثانية وتجمد رصيده عند 11 نقطة.