يستضيف أستون فيلا نظيره فريق بيرنلي عند تمام الساعة الـ4:00 من مساء غدٍ الأحد على ملعب فيلا بارك وذلك ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.يدخل أصحاب الأرض والجمهور فريق أستون فيلا هذا اللقاء سعياً لمواصلة سلسلة انتصاراته في مختلف البطولات، إذ تفوق على بولونيا الإيطالي 1/ 0 في الدوري الأوروبي، ومن ثم انتصر على فولهام 3/ 1 في الجولة الماضية، قبل أن ينتصر مجدداً في الدوري الأوروبي على حساب فينورد الهولندي بنتيجة 2/ 0، ويحتل أستون فيلا حالياً المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط حصدها من ثلاثة تعادلات وهزيمتين وانتصار وحيد، الفريق سجل 4 أهداف واهتزت شباكه 6 مرات.بينما يدخل فريق بيرنلي هذا اللقاء سعياً لتعويض خسارته الثقيلة من مانشستر سيتي 1/ 5 في الجولة الماضية وتحسين موقعه في جدول الترتيب، إذ يتواجد بيرنلي حالياً في المركز الـ18 برصيد 4 نقاط من انتصار وتعادلين وأربع هزائم، وسجل الفريق 6 أهداف، فيما اهتزت شباكه 13 مرة.ويتساوى الفريقان تاريخياً في عدد مرات الفوز إذ سبق أن التقى الفريقان 12 مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتمكن كلٌّ منهما من الفوز في 5 لقاءات وحضر التعادل في لقاءين.