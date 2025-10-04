في لقاء إثبات الذات يلتقي الأرجنتين المتصدر بوصيفه إيطاليا الذي يبحث عن ضمان التأهل للدور الثاني، فيما يواجه منتخب أستراليا نظيره منتخب كوبا بحثاً عن أمل التأهل وذلك في ختام لقاءات المجموعة الرابعة لكأس العالم تحت 20 عاماً والمقامة حالياً في تشيلي.يدخل منتخب إيطاليا لقاءه أمام الأرجنتين بعدما أخفق في حسم تأهله لدور الستة عشر في الجولة الماضية حينما أهدر تقدمه بهدفين أمام كوبا بعد أن أكمل المباراة بعشرة لاعبين، فيما حسمت الأرجنتين تأهلها بالفوز على أستراليا وكوبا لكنها ستقاتل من أجل الصدارة أمام إيطاليا، حيث تحتاج الأخيرة للفوز حتى تصعد إلى قمة المجموعة، كما يضمن التعادل التأهل للأتزوري، ويبرز في المنتخب الأرجنتيني لاعبه إيان سوبيابري الذي شارك في 34 دقيقة فقط حتى الآن في البطولة، لكن هذا كان كافيًا له لتسجيل هدفين وضمان تأهل منتخب بلاده إلى دور الستة عشر، وفي الجانب الإيطالي يبرز اللاعب كريستيان كاما الذي لعب دورًا مهمًا في مباراة كوبا حينما صنع الهدف الثاني لبلاده، كما أنه ساهم بتسجيل هدف الفوز ببراعة في المباراة الافتتاحية ضد أستراليا.وفي اللقاء الآخر وبعد هزيمتين متتاليتين، أصبح أمل أستراليا الوحيد هو إنهاء البطولة ضمن أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث للتأهل إلى دور الـ 16، ولتحقيق ذلك عليه الفوز على كوبا الذي يملك نقطة واحدة، مع انتظار نتائج إيجابية في المباريات الأخرى، أما كوبا، فتدرك أن الفوز قد يصعد بها إلى المركز الثاني.