تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية نحو ملعب «ستامفورد بريدج» عند تمام الساعة 7:30 من مساء غدٍ (السبت) في قمة منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي التي تجمع تشلسي بطل العالم وضيفه ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي.يدخل فريق ليفربول هذا اللقاء محتلاً الصدارة برصيد 15 نقطة حصدها من 5 انتصارات وخسارة وحيدة في الجولة الماضية، وله من الأهداف 12، وعليه 7 أهداف، ويتطلع المدرب سلوت ولاعبوه لاستعادة نغمة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين أمام كريستال بالاس في الدوري وجالطة سراي التركي في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا، ورغم المبالغ الضخمة التي صرفها ليفربول على اللاعبَين المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك وصانع الألعاب الألماني فلوريان فيرتز، اللذين كلّفا النادي أكثر من 100 مليون جنيه لكل منهما، إلا أنهما لم ينجحا حتى الآن في تسجيل أي هدف في الدوري، ووصلت المعاناة إلى المهاجم الأول في الفريق محمد صلاح الذي وجد نفسه فجأة على مقاعد البدلاء في موقعة إسطنبول الأوروبية، وتراجع تأثيره الهجومي يثير قلق جماهير ليفربول.كما يدخل فريق تشلسي هذا اللقاء بظروف أصعب من الضيف، إذ لم يحصد سوى نقطة واحدة من مبارياته الثلاث الأخيرة، ويتأخر بـ7 نقاط عن الصدارة، حيث يعاني تشلسي من تراكم الإصابات جراء المجهود الكبير الذي بذله لاعبوه في كأس العالم للأندية الصيف الماضي، ومن أبرز الغيابات: كول بالمر، وليام ديلاب، وليفي كولويل، إلى جانب المدافع تريفو تشالوباه الذي تعرض للطرد في مواجهة برايتون الأخيرة، ما تسبب بانهيار الفريق من تقدم بهدف إلى خسارة بـ3 أهداف.