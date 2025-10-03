أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، اليوم (الجمعة)، تجديد عقد لاعبه رودريغو بينتانكور، في إطار سعيه للحفاظ على عناصر الفريق الأساسية.

وأوضح النادي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن بينتانكور وقع على عقد جديد طويل الأمد، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

من جانبه، أعرب بينتانكور عن سعادته بالتجديد، قائلاً: «أشعر بحالة جيدة جداً، وسعيد للغاية بمواصلة مسيرتي مع هذا النادي الرائع، عائلتي سعيدة، ولدي أصدقاء وزملاء رائعون يعملون بجد كل يوم. أحب هذا النادي وأشعر بالراحة هنا».

وأضاف: «الفوز بلقب الدوري الأوروبي كان لحظة مميزة، ونسعى للبناء عليها من أجل تحقيق المزيد من البطولات. لدينا مدرب جديد وقائد جديد، وأتطلع للاستمتاع بمواسم عديدة أخرى بقميص توتنهام».

ومنذ انضمامه إلى توتنهام قادماً من يوفنتوس في يناير 2022، خاض اللاعب، البالغ من العمر 28 عاماً، 122 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 9 أهداف.