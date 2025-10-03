أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا«، اليوم (الجمعة)، عن الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأوضح «فيفا» في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن الكرة الرسمية للمونديال تحمل اسم «تريوندا» وهي كلمة إسبانية تعني «الأمواج الثلاثة»، وهي تمثل - إلى جانب ميزات التصميم الفريدة الأخرى - فرصة للاحتفاء باتحاد 3 دول - كندا والمكسيك والولايات المتحدة - لاستضافة بطولة كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخ الحدث الكروي الأبرز على الصعيد الدولي.

وأضاف: «يتميز تصميم الكرة الرسمية لمباريات البطولة بتداخُل الأحمر والأخضر والأزرق في احتفاء بهيج بالدول الثلاث المضيفة، بينما تتكوّن من أربع طبقات وتحمل من الجهة الخارجية تشكيلات هندسية انسيابية تعكس الأمواج المشار إليها في كلمة «تريوندا»، بحيث تتداخل لتُشكل مثلثاً وسط الكرة، وذلك في إشارة إلى الاتحاد التاريخي للدول الثلاث المضيفة».

وتزخر الكرة الرسمية، بالعديد من التقنيات المبتكرة، تم تصميم الكرة بطبقاتها الأربع والدرزات العميقة من أجل خلق سطح يوفر لها ثباتاً مثالياً أثناء تحركها في الهواء، ما يضمن لها مقاومة هوائية كافية وموزّعة بالتساوي أثناء انتقالها في الهواء، أما الرموز المنقوشة التي لا تظهر إلا عن قرب، فإنها تُعزِّز تماسك الكرة والتسديد والمراوغة في الظروف المناخية التي تتسم بالرطوبة أو عند اللعب فوق أرضية مبللة، بحسب البيان.

مزودة بشريحة ذكية

هذا وتعود تقنية الكرة المتصلة بالتكنولوجيا مرة أخرى في الكرة الرسمية لمباريات بطولة كأس العالم، حيث تشمل «تريوندا» شريحة لاستشعار الحركة من أحدث طراز، وذلك بسرعة 500 هرتز، ما يمكن من رصد كل عنصر من عناصر حركة الكرة، إذ تُرسل هذه التقنية بيانات دقيقة إلى نظام حَكَم الفيديو المساعد بشكل آني يعزز عملية اتخاذ القرارات من قِبل حُكام المباريات، بما في ذلك الحوادث المُتعلقة بحالات التسلل.

من جانبه، قال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو: «ها هي ذي الكرة الرسمية لمباريات كأس العالم 2026، كم هي جميلة! أنا سعيد وفخور بتقديم «تريوندا»، فقد ابتكرت أديداس كرة أيقونية أخرى لبطولة كأس العالم، بتصميمها الذي يُجسِّد وحدة وشغف الدول التي ستستضيف البطولة العام القادم».

وختم إنفانتينو: «أتطلع بشوق لرؤية هذه الكرة الجميلة وهي تهز الشباك، فقد انطلق العد التنازلي لأكبر نسخة في تاريخ بطولة كأس العالم، وقد بدأت معه الكرة بالدوران!».