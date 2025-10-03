يواجه ممثل العرب منتخب مصر نظيره منتخب تشيلي، فيما يلتقي اليابان منتخب نيوزيلندا في ختام دور المجموعات للمجموعة الأولى، وسيقام اللقاءان في تمام الساعة الثانية من فجر السبت بكأس العالم تحت 20 عاماً في تشيلي.وعلى ملعب سانتياغو، تبدو أن منتخب مصر في أضعف المواقف بعد أن تعرض لهزيمتين متتاليتين أمام اليابان ونيوزيلندا، مما يعني أنه بحاجة إلى الفوز ولا غيره وانتظار نتائج المباريات الأخرى لصالحه، فيما يدخل أصحاب الأرض منتخب تشيلي هذا اللقاء بفرصتي الفوز أو التعادل بعد فوزه على نيوزيلندا وخسارته من اليابان، فالتعادل سيمنحه بطاقة أفضل ثالث، فيما الانتصار يمنحه بطاقة العبور المباشر.وعلى ملعب الياس فيغيروا براندر، يواجه اليابان نظيره نيوزيلندا، ويدرك المنتخب النيوزيلندي أن الفوز يضمن تأهله مباشرةً لدور ثمن النهائي، بينما التعادل أو الخسارة سيجعله تحت رحمة النتائج الأخرى. أما منتخب اليابان فإنه يدخل هذا اللقاء بعد أن ضمن بالفعل بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية بعد فوزه في الجولتين الأولى والثانية على مصر وتشيلي، ونقطة واحدة أو أكثر تؤكد صدارته للمجموعة.