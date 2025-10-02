ستيفن كوري يعلن الحرب على وكلاء اللاعبين في NBA

بعد صيف طويل من الشد والجذب بين غولدن ستايت ووريرز وجوناثان كومينجا، طويت صفحة المفاوضات أخيراً مع توقيع اللاعب عقداً جديداً لمدة عامين بقيمة تصل إلى 46.5 مليون دولار. العقد أنهى حالة الجمود التي استمرت أكثر من ثلاثة أشهر، وأعاد الاستقرار النسبي لتشكيلة الفريق مع اقتراب انطلاق موسم 2025-2026 من الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (NBA).• كوري: لا أستمع إلى الوكلاءالأزمة لم تكن مجرد خلاف مالي أو فني، بل امتدت إلى أبعاد إعلامية بعد أن لجأ وكيل كومينجا، آرون تورنر، إلى جولات صحفية كشف خلالها تفاصيل المفاوضات. هذا النهج أثار استياء ستيفن كوري، الذي أكد خلال يوم الإعلام أن ثقته تستند إلى ما يسمعه مباشرة من زميله، قائلاً: «أنا أستمع فقط إلى زميلي. لا أستمع إلى الوكلاء أو أي طرف يتحدث بالنيابة. بالنسبة لي، أسمع ذلك من كومينجانفسه».ونقل كوري عن اللاعب البالغ 22 عاماً التزامه بالعمل فور عودته، نافياً أن يكون الأخير قد أراد أن يكون عبئاً على الفريق.الخلاف خرج إلى العلن بعد أن قرر وكيل كومينجا، آرون تورنر، الإدلاء بسلسلة تصريحات إعلامية تناولت تفاصيل المفاوضات، في خطوة أثارت استياء إدارة ووريرز وأزعجت بعض اللاعبين المخضرمين في الفريق.تصريحات كوري أوضحت بجلاء امتعاضه من تدخل الوكيل في المشهد العلني، وهو ما يتقاطع مع انتقاده السابق لتنامي ظاهرة وكلاء اللاعبين الذين يستخدمون الإعلام كمنصة ضغط تفاوضي. ومع ذلك، حرص قائد ووريرز على نقل رسالة مطمئنة من كومينجا نفسه، الذي أكد له التزامه بالعمل مع الفريق عند بدء الموسم.هذه الظاهرة لا تقتصر على ووريرز وحدهم؛ ففي فيلادلفيا، اتخذ وكيل كوينتن غرايمز مساراً مماثلاً بكشف تفاصيل خلافه مع إدارة فيلادلفيا سفنتي سيكسرز حول عقد موكله. وهو ما يعكس اتجاهاً متنامياً لوكلاء يفضلون مخاطبة الإعلام للضغط في المفاوضات، الأمر الذي يثير حرجاً للأندية ويضع اللاعبين تحت مجهر الرأي العام.رسالة كوري جاءت واضحة، اللاعبون هم مصدر الحقيقة داخل غرف الملابس، وأي حديث خارجي من الوكلاء قد يزيد من حدة التوتر بدل أن يسهم في الحل.• كير: الحوار أساس الانسجامفي المقابل، أوضح المدرب ستيف كير أن أولويته بمجرد وصول كومينجا إلى سان فرانسيسكو ستكون عقد جلسة مباشرة معه لضبط التوقعات. وقال كير: «في صميم أي ثقافة ناجحة للفريق هناك تواصل. سنجلس وجهاً لوجه، وهذا سيكون أهم شيء».وأشار كير إلى أن دور كومينجا سيُبنى على الالتزام الدفاعي والركض في الملعب، مع الاعتراف بوجود لحظات خلال الموسم سيُعتمد فيها على اللاعب هجومياً: «لا شك أن هناك أوقاتاً سنضطر فيها لإعطائه الكرة وتشغيل الهجوم عبره».وأكد كير أن التوازن بين ما يحتاجه الفريق وما يرغب كومينجا في تقديمه ظل نقطة خلاف، لكنه شدد على وجود مساحة حقيقية له في التشكيلة، خصوصاً بصفته جناحاً رياضياً يفتقده ووريرز في خياراته الأخرى.• إدارة النادي: لا نية للتفريطمن جانبه، أوضح المدير العام مايك دنليفي أن المفاوضات كانت طبيعية رغم طولها، وأن النادي راضٍ عن صيغة العقد الحالية: «لا أرى حاجة حالياً لبحث خيار التبادل. نعتقد أن لدينا لاعباً يمكن أن يكون مؤثراً، والعقد يخدم الطرفين».• عملاق بوسطن ينضمإلى جانب تسوية وضع كومينجا، أضاف ووريرز عنصراً مخضرماً بتعاقده مع أل هورفورد (39 عاماً) بعد مسيرة ناجحة في بوسطن، إلى جانب التوقيع مع سيث كوري. هورفورد وصف قراره بمغادرة سيلتيكس بالصعب، لكنه اعتبر اللعب بجوار ستيفن كوري وجيمي باتلر ودرايموند غرين، وتحت قيادة كير، فرصة استثنائية لمطاردة لقب جديد: «إذا كان هناك مكان واحد قد يجعلني أترك بوسطن، فهو هذا».• ترتيب الأوراقبانتهاء أزمة كومينجا وضم أسماء جديدة، يجد غولدن ستايت نفسه وقد أعاد ترتيب أوراقه استعداداً لموسم يطمح فيه للعودة إلى دائرة المنافسة. لكن الأنظار ستظل معلقة على كيفية توظيف كومينجا بين طموحاته الفردية ومتطلبات الفريق، في ظل رسالة واضحة من كوري وكير معاً بأن الالتزام والتواصل هما الأساس لضمان نجاح التجربة.