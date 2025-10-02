تأجلت عودة فريق برشلونة الإسباني إلى ملعب كامب نو بعد أن أعلن بطل إسبانيا، اليوم (الخميس)، أن الملعب لن يكون جاهزا لاستضافة مباراته القادمة في دوري أبطال أوروبا ضد أولمبياكوس اليوناني.وكان نادي برشلونة يأمل في الحصول على تصريح من مجلس المدينة في الوقت المناسب لمباراته الثالثة في دوري الأبطال المقررة في 21 أكتوبر الجاري، من دون أن يتمكن من ذلك، وبالتالي ستُقام تلك المباراة على ملعب لويس كومبانيس، حيث خسر برشلونة 2-1 أمام باريس سان جرمان في المسابقة القارية أمس (الأربعاء).وقال برشلونة في بيان نشره عبر موقعه الرسمي في الشبكة العنكبوتية: يعلن نادي برشلونة بأن المباراة الثالثة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 21 أكتوبر ضد أولمبياكوس، ستقام على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، إذ يواصل النادي العمل للحصول على التصاريح الإدارية اللازمة لافتتاح ملعب الكامب نو في الأيام القادمة. وفي هذا الإطار، يعمل نادي برشلونة على التعديلات الجديدة التي أطلع مجلس مدينة برشلونة النادي عليها الأسبوع الماضي.وبعد أكثر من عامين من بدء أعمال التجديد، لا يزال الملعب الشهير غير جاهز لاستضافة المباريات حتى مع انخفاض سعته.ومن المتوقع أن تبلغ السعة النهائية لملعب كامب نو 105 آلاف متفرج، وكان من المقرر أن يُفتتح في نوفمبر 2024، لكن الأعمال تأخرت مرات عدة.