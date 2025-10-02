واصل ممثل العرب منتخب المغرب تألقه في كأس العالم تحت 20 سنة FIFA تشيلي 2025™ بعدما تغلّب على البرازيل بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد سانتياغو ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، وبذلك يحجز منتخب المغرب مقعده في الدور التالي.أحرز هدفي المغرب كل من: عثمان معما (د: 60)، ياسر الزبيري (د: 76)، فيما جاء هدف البرازيل عن طريق إياغو تيودورو من ركلة جزاء (د: 90+2).شهد اللقاء سيطرة متبادلة بين المنتخبين ومن هجمة مرتدة للمنتخب البرازيلي تلاعب لويغي بالمدافع إسماعيل بوعوف ليتحصل على ركلة جزاء، لكن الحكم وبعد المراجعة ألغى قراره ووجّه بطاقة صفراء للاعب البرازيلي بداعي التمثيل، ليعود المنتخب المغربي للسيطرة على مجريات اللقاء ويتمكن من افتتاح مسلسل الأهداف عبر كرة عرضية عميقة من جَسيم ياسين أسكنها عثمان معما الشباك بضربة مقصية رائعة (د: 60)، وعزّز شباب الأطلس النتيجة بعدما افتك ياسين الكرة في وسط الميدان ومرّرها لياسر الزبيري الذي سددها قوية بوجه القدم الخارجي من الجهة اليسرى كهدف ثانٍ للمغرب (د: 76)، وحاول المنتخب البرازيلي العودة للقاء ولكنه اصطدم بالدفاعات المغربية إلى أن نجح قائد البرازيل ياغو تيودورو في تقليص الفارق من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع (د: 90+2)، لينتهي اللقاء بفوز المغرب بهدفين لهدف.وبهذه النتيجة يحقق المغرب فوزه الثاني ويصل للنقطة السادسة متصدراً منتخبات المجموعة الثالثة ليتأهل رسمياً للدور ثمن النهائي، فيما فشل منتخب البرازيل وللمرة الأولى في تاريخه الفوز بأي من أول مباراتين لها في كأس العالم تحت 20 سنة، إذ تجمد رصيده عند نقطة واحدة فقط.