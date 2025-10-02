عجز منتخب إسبانيا للشباب عن تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعد تعادله مع المكسيك بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد سانتياغو التشيلية، ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لكأس العالم تحت 23 سنة، المقامة حالياً في دولة تشيلي.أحرز هدفَي إسبانيا بابلو غارسيا (د:42) وإيكر برافو من ركلة جزاء (د:80)، فيما سجل هدفَي منتخب المكسيك نجمه جيلبرتو مورا (د:32، 87).شهد اللقاء سيطرة مبكرة لمنتخب إسبانيا وكاد يتقدم بالنتيجة بعد تسديدة قوية من إيكر برافو لكن كرته ارتدت من القائم، ليرد المنتخب المكسيكي بهجمة منظمة، ومن تمريرة رائعة من أليكسيس دومينغيز أنهاها جيلبرتو مورا بتسديدة قوية في الشباك هدفاً أول للمكسيك (د:32)، وجاء الرد الإسباني بعد 10 دقائق وبطريقة مميزة، إذ ترك برافو تمريرة يان فيرجيل تمر لتصل إلى بابلو غارسيا الذي أطلق تسديدة يسارية صاروخية هزّت الشباك المكسيكية هدف تعادل لإسبانيا (د:42)، وفي الشوط الثاني واصل منتخب إسبانيا ضغطه كما واصل نجمه إيكر برافو تألقه، بعد أن أرسل تمريرة متقنة لفيرجيل الذي أُعيق داخل منطقة جزاء المكسيك لم يتردد الحكم في احتسابها ركلة جزاء ليتقدم لها برافو ويحرز الهدف الثاني لمنتخب إسبانيا (د:80)، لكن نجم المكسيك جيلبرتو مورا قال كلمته الأخيرة، فسجّل هدفًا رائعاً في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدفين لكل منهما.وبهذه النتيجة يحقق منتخب المكسيك تعادله الثاني بعد أن تعادل بالنتيجة ذاتها مع البرازيل في الجولة الأولى، فيما حصد منتخب إسبانيا النقطة الأولى بعد خسارته في اللقاء الافتتاحي من المنتخب المغربي بهدفين دون مقابل.