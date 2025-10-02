خطف موناكو الفرنسي تعادلاً قاتلاً مع ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد لويس الثاني ضمن لقاءات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.أحرز هدفي مانشستر سيتي هدافه ايرلينغ هالاند (د:15، 44)، فيما أحرز هدفَي موناكو جوردان تيزيه (د:18) وإيريك داير من ركلة جزاء (د:90).شهد اللقاء تقدم مانشستر سيتي بعد مرور 15 دقيقة فقط من عمر المباراة عن طريق إيرلينغ هالاند بعد أن مرر بوشكو جفارديول كرة ذكية لهالاند الذي كسر حاجز التسلل وواجه الحارس فيليب كون ليضع الكرة من فوقه وتسكن الشباك هدفاً أول للسيتي (د:15)، ولكن موناكو رد سريعاً عن طريق جوردان تيزيه بعد أن تلقى تمريرة من زميله كريبين دياتا ليسيطر عليها جوردان ويسددها قوية في الزاوية العليا على يسار دوناروما هدف تعادل لموناكو (د:18)، وقبل نهاية الشوط الأول عاد السيتي للتقدم عن طريق هالاند مجدداً بعد عرضية عالية من نيكو أوريلي قفز لها هالاند وحولها برأسه لداخل الشباك هدفاً ثانياً للسيتي (د:44)، وفي الوقت القاتل من عمر اللقاء تحصل موناكو على ركلة جزاء ليسددها بنجاح اللاعب إيريك داير (د:90)، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما.وبهذه النتيجة يرفع السيتي رصيده إلى أربع نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على نابولي بطل إيطاليا 2-0، فيما حقّق موناكو أول نقاطه في المسابقة القارية الموسم الجاري بعد سقوطه الكبير أمام كلوب بروغ البلجيكي برباعية مقابل هدف في الجولة الأولى.