فاز استقلول الطاجيكي على ضيفه غوا الهندي 2-0 اليوم (الأربعاء) على استاد هيسور المركزي في هيسور، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا الثاني 2025-2026.وسجل هدفي استقلول رستم سويروف (د:46) ورضا ديغاني (د:74).تمكن استقلول من افتتاح التسجيل مع بداية الشوط الثاني بعدما استغل سويروف سوء تفاهم دفاعي بين القائد ساندش جنغان ومورينو، ليسدد كرة قوية عانقت الزاوية العليا اليسرى لمرمى غوا (د:46)، وحاول الفريق الهندي الرد سريعاً، لكن محاولات متتالية من خافي سيفيريو وبريسون فرنانديز في الدقيقة 55 لم تصب المرمى.وفي الدقيقة 74، أضاف البديل رضا ديغاني الهدف الثاني بعدما تابع كرة مرتدة من محاولة رحيموف وأطلق تسديدة قوية من خارج المنطقة استقرت في الشباك، واصل غوا محاولاته لتقليص الفارق حتى اللحظات الأخيرة، لكن تسديدة ديان دراجيتش في الدقيقة الأخيرة وسط زحام منطقة الجزاء علت العارضة، لينتهي اللقاء بفوز مستحق لأصحاب الأرض.وبهذه النتيجة يحصد استقلول الطاجيكي أول نقاط له متساوياً مع الزوراء العراقي الذي سيلاقيه في الجولة القادمة، فيما يتصدر بقي فريق غوا الهندي في المركز الرابع (الأخير) دون نقاط وسيواجه المتصدر (النصر) في الجولة القادمة.