كشف تقرير صحفي عن شرط المدرب الإيطالي لوتشانو سباليتي لتدريب الاتحاد، خلفاً للفرنسي لوران بلان، الذي أُقيل أخيراً بسبب سوء النتائج. وبحسب شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية، فإن سباليتي أبدى استعداداً لتدريب الاتحاد، بشرط الحصول على راتب يقارب ما يتقاضاه مواطنه سيموني إنزاغي في الهلال.

وذكرت الشبكة أن سانتياغو سولاري، مدرب ريال مدريد السابق، من بين الأسماء المرشحة لتولي المهمة أيضاً، إلى جانب مارك فان بوميل وروغر شميدت، ضمن قائمة من الخيارات التي تدرسها إدارة النادي.

موقف كونسيساو

وأشارت الشبكة إلى أن المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو لا يخطط في الوقت الحالي لتولي تدريب الاتحاد، إلا أن العرض المالي والصلاحيات الكاملة في ملف التعاقدات قد يدفعانه لإعادة النظر في قراره.

يُذكر أن إدارة الاتحاد أسندت مهمة قيادة الفريق الأول مؤقتاً إلى الكابتن حسن خليفة، بمساعدة المدير الفني لفريق تحت 21 عاماً إيفان كاراسكو، حتى التعاقد مع جهاز فني جديد ينسجم مع طموحات النادي وجماهيره.