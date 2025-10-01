كشف مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، عن هواجسه الشخصية ومخاوفه من الموت والمصير المجهول بعد الحياة.

وقال هالاند في مقابلة مع شبكة «إن آر كيه» النرويجية: «إنه أمرٌ مخيف بعض الشيء عندما أستلقي على السرير قبل النوم وأفكر: ماذا سيحدث يوم وفاتي؟ هل سأذهب إلى الجنة؟ هل سأذهب إلى الجحيم؟ إلى أين سأذهب؟».

وفاة صديق مقرّب تترك أثراً عميقاً

وعن وفاة صديقه المقرّب إيفار إيغا، الذي رحل عن عمر يناهز 59 عاماً بعد مرض مفاجئ، قال هالاند: «كيف سأستوعب الأمر؟ من المحزن أنه لم يعد هنا، كنا نسخر من بعض طوال الوقت، سأفتقده طوال حياتي».

وأضاف النجم النرويجي: «تحدثتُ إليه قبل وفاته مباشرة، وقال لي «اخرج وحطم كل شيء في الملعب»، أراد لي أن أعيش أفضل حياتي حتى بدونه، لم يُرِد لي أن أسقط أرضاً وأحزن».

يُذكر أن هالاند يتصدر قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي، إذ يتقاضى راتباً أسبوعياً يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني.