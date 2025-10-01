نفى النجم الأورجوياني فيدي فالفيردي لاعب نادي ريال مدريد، رفضه اللعب للنادي الملكي، بعد التقارير الصحفية العالمية التي أشارت إلى أن فالفيردي رفض اللعب في مراكز معينة ولديه خلافات مع تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد.وكتب فالفيردي بياناً توضيحياً نشره عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: قرأتُ عدة مقالات تُسيء إلى سمعتي. أعلم أنني خضتُ مباريات سيئة، وأنا مُدرك لذلك. لا أخفي الأمر، وأواجه الانتقادات وجهاً لوجه. أنا حزينٌ حقاً.وأضاف: يمكن للناس أن يقولوا الكثير عني، لكن لا يمكنهم بأي حال من الأحوال القول إني أرفض اللعب. لقد بذلتُ قصارى جهدي وأكثر من أجل هذا النادي، ولعبتُ وأنا مصاب، ولم أشتكِ قط أو أطلب استراحة.‏وحول علاقته بمدرب الفريق تشابي ألونسو قال فالفيردي: لدي علاقة جيدة مع المدرب، وهو ما يجعلني أشعر بالثقة الكافية لأخبره بالمركز الذي أفضله في الملعب، ولكنني أوضحت دائماً أنني متاح للعب في أي مكان، وفي أي رحلة، وفي كل مباراة.‏وختم النجم الأورجوياني حديثه قائلاً: «لقد تركت قلبي و روحي في هذا النادي و سأستمر في فعل ذلك، حتى و إن لم يكن ذلك كافياً في بعض الأحيان أو لم ألعب كما أريد، لن أستسلم أبداً وسأقاتل حتى النهاية، وألعب أينما كنت بحاجة إلي».