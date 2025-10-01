يخوض ممثل العرب منتخب المغرب لقاءً صعباً ومهماً أمام البرازيل، وذلك عند تمام الساعة الثانية من فجر (الخميس)، على استاد سانتياغو، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لمونديال الشباب، ويسبقها لقاء إسبانيا والمكسيك في ذات المجموعة.يلتقي المنتخب المغربي المتألق مبكرًا مع البرازيل في لقاء يبحث فيه المنتخب المغربي عن الفوز الثاني وضمان التأهل لا سيما أنه المنتخب الوحيد في المجموعة الثالثة الذي خرج من الجولة الافتتاحية بالعلامة الكاملة، بعدما فرض هيمنته على إسبانيا المرشحة بقوة في سانتياغو، أما البرازيل فكانت على بُعد دقائق فقط من تحقيق الفوز أمام المكسيك، قبل أن تتلقى هدفًا قاتلًا في اللحظات الأخيرة أجبرها على الاكتفاء بالتعادل، ليكتسب هذا اللقاء أهمية قصوى للطرفين، ويبرز في المنتخب المغربي ياسر الزبيري الجناح الأنيق الذي افتتح التسجيل أمام إسبانيا بهدف رائع، ويُعد أحد أبرز المهاجمين الذين سيتعين على البرازيل مراقبتهم عن كثب، فيما يبرز في المنتخب البرازيلي كوتينيو لاعب الوسط البرازيلي الذي أحرز هدفًا جميلًا أمام المكسيك، بتسديدة من خارج المنطقة تذكّر الجماهير بالأهداف التي اشتهر بها مواطنه فيليبي كوتينيو.وفي اللقاء الآخر، يبحث منتخب إسبانيا عن العودة للمنافسة عبر بوابة المكسيك بعد أن تعثر المنتخب الإسباني في مباراته الافتتاحية بخسارة أمام المغرب، بينما أظهر المنتخب المكسيكي شخصية قوية بعدما خطف تعادلًا مثيرًا مع البرازيل. كلا الفريقين يطمحان للوصول إلى الأدوار الإقصائية، ويدركان أن الفوز في هذه المواجهة خطوة أساسية لتحقيق ذلك، ويبرز في المنتخب الإسباني رودريغو موندوزا لاعب وسط إلتشي الذي جاء إلى هذه البطولة متسلحًا بانطلاقة قوية في الدوري الإسباني، وواصل لفت الأنظار أمام المغرب بتمريراته وثباته في وسط الملعب، فيما يبرز في المنتخب المكسيكي أليكسي دومينغيز، الذي كان ركيزة أساسية في منظومة المنتخب المكسيكي الذي انتزع نقطة أمام البرازيل، ووقع على أداء مميز تُوِّج بهدف جميل منح فريقه الثقة.