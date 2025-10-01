تتجه أنظار عشاق الكرة المستديرة عند تمام الساعة العاشرة من ليل اليوم (الأربعاء)، إلى الملعب الأولمبي في مونتجويك حيث القمة النارية التي تجمع باريس سان جيرمان حامل اللقب ومستضيفه برشلونة بطل إسبانيا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.واستهل الفريقان المسابقة القارية بصورة قوية، إذ فاز سان جيرمان على أتالانتا الإيطالي حامل لقب مسابقة الدوري الأوروبي برباعية نظيفة، بينما تغلب برشلونة على نيوكاسل الإنجليزي 2-1 بفضل ثنائية المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد.ويدخل باريس سان جيرمان هذا اللقاء في ظل أزمة إصابات كبيرة يتقدمهم نجمه الأبرز عثمان ديمبيلي المتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم الأسبوع الماضي، وسيفتقد أيضاً المدرب الإسباني لويس إنريكي لجهود النجم الشاب ديزيريه دويه الغائب أيضاً منذ فترة بسبب إصابة في عضلة الساق تعرّض لها أيضا في الوقت نفسه مثل ديمبيلي، ناهيك عن غياب المدافع والقائد البرازيلي ماركينيوس ولاعب الوسط البرتغالي جواو نيفيش، كذلك، لا تخلو قائمة برشلونة أيضا من الغيابات الكثيرة، على غرار البرازيلي رافينيا، غافي، فيرمين لوبيس، وجوان غارسيا، وغيرهم.وسيواجه سان جيرمان منافساً نجح في نهاية الأسبوع في انتزاع صدارة ترتيب الدوري الإسباني، ذلك بعد أن قلب برشلونة الطاولة على ريال سوسييداد ليهزمه 2-1 في لقاء شهد عودة يمال بعد غيابه عن المباريات الأربع الأخيرة.وتُعيد مواجهة اليوم أيضاً إلى الأذهان العديد من المواجهات الملحمية التي جمعت الفريقين، وكان آخرها في النسخة قبل الماضية من المسابقة القارية المرموقة عندما قلب سان جرمان تأخره 1-2 في مباراة الذهاب على أرضه ليحسم المواجهة بفوزه إيابا 4-1 في معقل برشلونة المؤقت في الملعب الأولمبي.