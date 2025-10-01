فرط منتخب أوكرانيا في حسم تأهله لدور الـ 16 في كأس العالم تحت 20 سنة FIFA تشيلي 2025™، بعد تعادله مع منتخب بنما بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الياس فيغيروا براندر ضمن لقاءات المجموعة الثانية في المونديال.أحرز هدف أوكرانيا: هينادي سينشوك من ركلة جزاء (د: 6)، بينما جاء هدف بنما عن طريق غوستافو هيريرا (د: 36)، وتحصل لاعب أوكرانيا هينادي سينشوك على بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء.بدأت أوكرانيا اللقاء بقوة وحصلت على ركلة جزاء بعد 3 دقائق فقط إثر عرقلة مارتن كروغ للمهاجم أولكسندر بيشور داخل المنطقة، ورغم أن الحارس البنمي سيليو بيرغيس تصدى للمحاولة الأولى، إلا أن الحكم أمر بإعادة الركلة لتقدمه عن خط المرمى، ليُترجم هينادي سينشوك الفرصة الثانية إلى هدف التقدم.وضغط المنتخب الأوكراني لتعزيز النتيجة لكنه اصطدم بتألق الحارس بيرغيس الذي أبقى فريقه في المباراة. وفي الدقيقة 36، جاء الرد البنمي عبر رأسية قوية من غوستافو هيريرا بعد عرضية متقنة من كيفن والدر، ليُعيد النتيجة إلى «نقطة الصفر» قبل الاستراحة.وشهد الشوط الثاني محاولات متبادلة، لكن الحذر الدفاعي حال دون تسجيل مزيد من الأهداف، وحصل مهاجم أوكرانيا هينادي سينشوك على بطاقة حمراء (د: 90+2)، لتنتهي المواجهة بتقاسم النقاط.وبهذه النتيجة، رفع منتخب أوكرانيا رصيده إلى 4 نقاط، فيما حصدت بنما أول نقطة لها في البطولة لتُبقي على حظوظها في المنافسة.