اكتفى منتخب كوريا الجنوبية بالتعادل مع بارغواي 0-0 يوم الثلاثاء، لتتضاءل آماله في التأهل إلى الأدوار الإقصائية من كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً 2025 في تشيلي.وكانت جمهورية كوريا قد خسرت 1-2 أمام أوكرانيا في مباراتها الافتتاحية ضمن منافسات المجموعة الثانية، ولم تنجح في فك شيفرة دفاع بارغواي الذي لعب بعشرة لاعبين منذ ما قبل نهاية الشوط الأول بقليل.بدأ منتخب بارغواي اللقاء بقوة، وكاد أن يفتتح التسجيل عندما مرت تسديدة أليخاندرو مايدانا الطائرة بجوار القائم، قبل أن يبعد الدفاع الكوري رأسية القائد لوكاس كوينتانا من على خط المرمى بعد دقائق قليلة.لكن ضغط بارغواي الهجومي توقّف تماماً في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، بعدما تلقى إنزو غونزاليس بطاقة حمراء عقب مراجعة تقنية الفيديو بسبب ركلة وجهها إلى كيم هيون-أوه.واستغلت كوريا الجنوبية التفوق العددي سريعاً، حيث تصدى الحارس فاكوندو إنسفران لتسديدة مزدوجة مميزة من كيم ميونغ-جون، فيما أهدر كيم تاي-وون فرصة ثمينة بعدما سدد الكرة بعيداً عن المرمى من مسافة 12 ياردة.وبهذه النتيجة، تذيلت كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة، حيث يتعيّن عليها الفوز على بنما يوم الجمعة إذا ما أرادت الحفاظ على آمالها في التأهل، شريطة فوز أوكرانيا على باراغواي.