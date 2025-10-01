أشاد مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي، بقدرات لاعب وسط برشلونة بيدري، قبل المواجهة المرتقبة اليوم (الأربعاء).

ويحل باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفاً على برشلونة الإسباني، في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المُكرمة، على ملعب «لويس كومبانيس الأولمبي»، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال إنريكي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة برشلونة: «أعرف بيدري جيداً، هو لاعب رائع».

قوة برشلونة الجماعية

وأضاف: «بالنسبة لي، بيدري هو بلا شك هاري بوتر، آمل ألا يُحضر عصاه السحرية غداً، وسنبذل قصارى جهدنا للحد من خطورته قدر الإمكان».

وختم: «برشلونة ليس بيدري فقط، بل دي يونغ، كوبارسي، لامين يامال، وعدد لا يُحصى من اللاعبين من الطراز الرفيع، تُقدم المباراة دوافع قوية جداً لمحاولة التغلب على فريق يجيد التعامل مع الكرة وبدونها أيضاً».