أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن شطب نتائج نادي موهون باغان سوبر جاينت الهندي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2026/2025، واعتباره منسحباً؛ لعدم سفره إلى مدينة أصفهان الإيرانية لمواجهة نادي فولاد سيباهان الإيراني، ويُعد هذا الانسحاب الثاني للفريق الهندي وفي الموسم الثاني على التوالي.وكان من المقرر أن يلتقي نادي موهون باغان سوبر جاينت مع نظيره فولاد سيباهان على أرض ملعب الأخير، في 30 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، ولكن الفريق الهندي رفض السفر إلى إيران لأسباب أمنية حسب البيان الرسمي الذي نشره عبر حسابه في منصة «X».وقال الاتحاد الآسيوي في بيان، الثلاثاء: «تُلغى المباراة السابقة التي خاضها نادي موهون باغان سوبر جاينت (بعد اعتباره منسحباً)، وتعد لاغية وفقاً للمادة 5.6 من لائحة البطولة، ولتجنّب أي التباس، فإن أي نقاط أو أهداف من تلك المباراة لن تُؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الترتيب النهائي للمجموعة الثالثة، وذلك استناداً إلى المادة 8.3، وسيُحال الموضوع الآن إلى اللجنة أو اللجان المعنية في الاتحاد الآسيوي لاتخاذ القرار المناسب».الجدير بالذكر أنه في النسخة الماضية من المسابقة، اعتبر الاتحاد الآسيوي أيضاً أن نادي موهون باغان سوبر جاينت منسحباً وتمّ شطب نتائجه، عقب عدم سفره إلى إيران لملاقاة نادي تراكتور الإيراني.