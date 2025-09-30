بات منتخب أوكرانيا للشباب على أعتاب التأهل للدور الثاني لكأس العالم تحت 20 عاماً والمقامة حالياً في تشيلي، عندما يواجه نظيره منتخب بنما عند تمام الساعة 11 ليلاً اليوم (الثلاثاء) ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الثانية والتي يلتقي فيها أيضاً منتخب كوريا الجنوبية بنظيره باراغواي في الساعة الثانية من فجر الأربعاء.يدخل منتخب أوكرانيا لقاءه أمام بنما لحصد النقاط الثلاث وضمان التأهل للدور الثاني بعد فوزه في اللقاء الأول على كوريا الجنوبية بهدفين لهدف، فيما قاتل منتخب بنما بقوة أمام باراغواي، لكنه سقط في النهاية بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع أحرزه تياغو كاباييرو، وسيحتاج إلى مضاعفة جهوده إذا أراد تجاوز عقبة أوكرانيا وإحياء آماله بالمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل، ويبرز في المنتخب البنمي لاعب خط الوسط جيوفاني هربرت الذي يتميز بالقدرة على الانطلاق والتوازن الممتاز والهدوء بالكرة، وهي خصائص أظهرها عندما سجل هدفًا في شباك باراغواي، فيما يبرز في صفوف منتخب أوكرانيا لاعبه أولكساندر بيشور الذي يبلغ طوله 2.04 متر، وبهذا يكون أطول لاعب في هذه البطولة، وقد سجّل المهاجم القوي هدف الفوز الحاسم لأوكرانيا في المباراة الماضية.وفي اللقاء الثاني، يسعى منتخب كوريا الجنوبية للعودة للمنافسة على التأهل للدور الثاني عبر بوابة باراغواي، لا سيما بعد أن أظهر إمكانات عالية أمام أوكرانيا وكاد يقتنص نقطة في فالبارايسو، وسيواجه هذه المرة منتخب باراغواي الذي كتب صفحة جديدة في سجلات البطولة بتحقيقه أول عودة تاريخية في النهائيات على حساب بنما، ويرغب في حسم الأمور وتأكيد تأهله من خلال الفوز في هذا اللقاء والوصول للنقطة السادسة.