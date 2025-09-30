طالب أسطورة نادي ليفربول جيمي كاراغر، إدارة مانشستر يونايتد بإقالة المدرب روبن أموريم في أقرب وقت ممكن، واصفاً فترته مع الفريق بـ«الكارثية».

وقال كاراغر في تصريحات عبر شبكة «سكاي سبورتس»: «أعتقد أن أموريم لا يزال في منصبه فقط لأن أصحاب القرار في مانشستر يونايتد ارتكبوا العديد من الأخطاء حتى الآن، سواء داخل أو خارج الملعب، وهم لا يريدون الاعتراف بأنهم وقعوا في خطأ آخر».

وأضاف: «كانت هذه كارثة لمانشستر يونايتد، وكذلك لروبن أموريم، ما قدمه المدرب مع سبورتينغ لشبونة كان رائعاً، بدا كأنه نجم المستقبل مدرباً، لكن، لا أعتقد أن تعيين مدرب كهذا، بالأسلوب الذي يلعب به، كان مناسباً أبداً لنادٍ مثل مانشستر يونايتد بتقاليده».

وختم حديثه قائلاً: «كلما سارعت الإدارة في اتخاذ قرار بشأن المدرب، كان ذلك أفضل للجميع، كما ذكرت، الوضع أشبه بكارثة على النادي والمدرب معاً، ويجب أن ينتهي هذا الوضع في أقرب وقت ممكن».

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 7 نقاط، من انتصارين فقط وتعادل واحد و 3 هزائم.