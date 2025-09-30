يواجه فريق غلطة سراي التركي ضيفه ليفربول الإنجليزي عند تمام الساعة الـ10:00 من ليل اليوم الثلاثاء ضمن لقاءات الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا.يدخل فريق ليفربول هذا اللقاء بعد أن بدأ مشواره بفوز شاق على أتلتيكو مدريد (3-2) بفضل هدف قاتل لمدافعه فيرجيل فان دايك، ويسعى لتحقيق الفوز الثاني على التوالي ومداواة الجراح بعد خسارته في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز على يد كريستال بالاس (1/ 2) وبهدف قاتل أيضاً.أما غلطة سراي، فيسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة نتائجه الإيجابية محليًا وقاريًا، خصوصاً أن الفريق التركي يملك سجلًا قويًا على ملعبه أمام الفرق الإنجليزية. وتعيد هذه المباراة ذكريات آخر مواجهة بين الطرفين في ديسمبر 2006 حين فاز غلطة سراي (3-2) في إسطنبول، بعد أن كان ليفربول قد انتصر ذهابًا (2-1).وتحمل مباراة اليوم طابعًا ثأريًا وتاريخيًا في الوقت ذاته، إذ يتطلع «الحُمر» لتجاوز كبوتهم المحلية وتأكيد أحقيتهم في المنافسة على اللقب القاري، فيما يأمل غلطة سراي في إسقاط بطل إنجلترا وتعزيز حظوظه في التأهل عن المجموعة.