أسطورة مانشستر يونايتد: مدربنا لن يغيّر الأمور للأفضل

اعتبر أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي واين روني أن فريقه السابق فقد روحه، مشيراً إلى أن مدربه البرتغالي روبن أموريم ليس الرجل المناسب لإنقاذه.وقال الهداف السابق (39 عاما): «لا أدري ماذا يحصل. آمل بصدق أن يقوم المدرب بتغيير الأمور، لكني فقدت الأمل أن يفعل ذلك بعد كل ما رأيت».وتابع: «روبن أموريم بعمري، وبالتالي لا يزال شاباً، وأنا واثق من أنه يملك مستقبلاً جميلاً، لكن ما يحصل في النادي حالياً لا يمت بصلة إلى مانشستر يونايتد».وأوضح روني أن مانشستر يونايتد «خسر روحه، لا أرى اللاعبين يكافحون، لا أرى شخصية لدى الفريق أو أية نية للفوز. أذهب لحضور المباريات وأنا أتوقع خسارة الفريق أو الحصول على نقطة واحدة».