أعلن نادي باريس سان جيرمان أن نجم الفريق والمنتخب الفرنسي عثمان ديمبيلي، سيتوجّه إلى الدوحة لاستكمال برنامجه العلاجي في مركز «أسبتار» الطبي المتخصص. وشدّد النادي على أن هذه الخطوة تأتي كجزء من خطة علاجية مُخطَّط لها مسبقا، وليست مؤشرا على أي تأخر أو مضاعفات في مسار تعافيه، وفق التقرير الذي بثه موقع الـ«RT»، والذي جاء فيه أن «ديمبيلي» يسابق الزمن للتعافي من إصابته في عضلة الفخذ اليسرى التي أبعدته عن الملاعب منذ بداية الموسم الحالي، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة فرنسا ضد أوكرانيا في سبتمبر الماضي، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ومن المتوقع أن يعود اللاعب البالغ من العمر 28 عاما إلى التدريبات الجماعية، بل ويخوض المباريات الرسمية، مع عودة المنافسات بعد انتهاء فترة التوقف الدولي في أكتوبر القادم.

وتأتي هذه الإصابة في وقتٍ حساس، إذ تزامنت مع تتويج ديمبيلي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025، ليغيب بالتالي عن مواجهة فريقه المرتقبة ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

انضم ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان صيف 2023 قادما من برشلونة مقابل 50 مليون يورو، ونجح منذ ذلك الحين في تسجيل 43 هدفًا في 99 مباراة بجميع البطولات.

كما كان عنصرا محوريا في تتويج الفريق هذا العام بخمسة ألقاب كبرى: الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، السوبر الفرنسي، دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، إضافة إلى الميدالية الفضية في كأس العالم للأندية.

وبهذا التتويج، يصبح ديمبيلي سادس لاعب فرنسي في التاريخ يفوز بالكرة الذهبية، بعد ريموند كوبا، ميشيل بلاتيني، جان بيير بابان، زين الدين زيدان، وكريم بنزيما، متفوقا في الترتيب النهائي على نجوم كبار مثل لامين جمال، فيتينيا، محمد صلاح، وأشرف حكيمي.

وتشمل مسيرة ديمبيلي محطات في أندية رين، بوروسيا دورتموند، وبرشلونة، حيث سجّل 12 هدفًا مع رين في 29 مباراة، و10 أهداف مع دورتموند في 50 مباراة، و40 هدفًا مع برشلونة في 185 مباراة.

ورغم معاناته المتكررة من الإصابات، تُوّج مع برشلونة بثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني واثنين في كأس الملك، ومع دورتموند بكأس ألمانيا، كما كان جزءًا من المنتخب الفرنسي البطل في كأس العالم 2018.