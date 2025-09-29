حقق منتخب المغرب أول انتصار عربي في منافسات كأس العالم تحت 20 سنة والمقامة حالياً في دولة تشيلي بعد الفوز على إسبانيا بهدفين دون مقابل وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد سانتياغو في افتتاح لقاءات المجموعة الثالثة والتي شهدت أيضاً تعادل البرازيل مع المكسيك بهدفين لكل منهما.بعد غياب استمر عقدين، دشن المنتخب المغربي عودته إلى نهائيات كأس العالم تحت 20 سنة، بانتصارٍ مستحق على إسبانيا في سانتياغو وأحرز هدفي المغرب كل من: ياسر الزابيري (د: 54)، وياسين جاسم (د: 58).وكان الشوط الأول مليئًا بالإثارة، حيث ضيّع ياسر الزابيري فرصة محققة في بداية اللقاء، قبل أن يتدخل فؤاد زهواني ليُنقذ مرمى «أشبال الأطلس» بإبعاد كرة خطيرة من على خط المرمى إثر محاولة من ريان بلعيد.واستطاع الزابيري أن يعوّض الفرصة المهدرة بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 54 بعدما اخترق الدفاع الإسباني ووضع الكرة بهدوء في شباك الحارس فران غونزاليس، وبعد أربع دقائق فقط، عزز ياسين جاسم النتيجة بتسديدة من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من عثمان معما. وفي الدقائق الأخيرة، سجلت إسبانيا هدف تقليص الفارق، ولكن تم إلغاؤه بداعي وجود مخالفة تسلل.ويعد هذا هو أول فوز للمنتخب المغربي بالوقت الأصلي في نهائيات كأس العالم تحت 20 سنة، منذ 7404 يومًا، حين تفوّق على اليابان 1-0 في دور الـ16 بهولندا عام 2005.وعلى الملعب ذاته، تمكن منتخب المكسيك من اقتناص تعادل ثمين في اللحظات الأخيرة أمام البرازيل، حيث انتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل 2-2 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.افتتحت المكسيك التسجيل بعد عشر دقائق من البداية، عندما ارتدت كرة رأسية من تاهييل خيمينيز لتصل إلى أليكسي دومينغيز الذي حولها بسهولة إلى الشباك. وردت البرازيل سريعًا عبر رافائيل كوتينيو في الدقيقة 21.وفي الدقيقة 76، بدا أن البرازيل حسمت المباراة بعد هدف لويغي، لكن المكسيك رفضت الاستسلام، وأدركت التعادل في الوقت القاتل برأسية رائعة من المدافع دييغو أوتشوا، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.وبهذه النتيجتين، يتصدر المغرب منتخبات المجموعة برصيد 3 نقاط يليه منتخبا البرازيل والمكسيك برصيد نقطة لكل منهما، فيما يحتل إسبانيا المركز الرابع والأخير بدون نقاط.