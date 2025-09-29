أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، التشخيص الرسمي للإصابة التي تعرض لها ظهيره الأيمن داني كارفاخال، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد أمس (السبت)، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعبنا داني كارفاخال، من قبل الفريق الطبي للنادي، إصابته في العضلة النعلية (عضلة باطن القدم) للساق اليمنى».

ولم يحدد ريال مدريد مدة غياب كارفاخال، إلا أن صحيفة «ماركا» الإسبانية أشارت إلى أن اللاعب سيبتعد عن الملاعب لمدة تصل إلى أربعة أسابيع، ما يزيد من معاناة الفريق في مركز الظهير الأيمن، خصوصا في ظل غياب البديل ألكسندر أرنولد للإصابة أيضاً.

خسارة موجعة للملكي

وتكبّد ريال مدريد هزيمته الأولى هذا الموسم، بسقوطه أمام جاره أتلتيكو مدريد بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب «طيرن الرياض ميتروبوليتانو».

وتجمّد رصيد الفريق الملكي عند 18 نقطة من 7 مباريات، ما يجعل صدارته للدوري الإسباني مهددة، مع اقتراب برشلونة الذي يملك 16 نقطة من 6 مباريات، ويستعد لمواجهة ريال سوسيداد اليوم (الأحد).