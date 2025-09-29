حقق فريق إيه سي ميلان فوزاً ثميناً على ضيفه نابولي، بنتيجة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء (الأحد) على ملعب «سان سيرو»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

أنهى ميلان الشوط الأول متقدماً بهدفين دون رد، سجلهما كل من أليكسيس ساليمايكيرس في الدقيقة 3، وكريستيان بوليسيتش في الدقيقة 31، بعد أداء هجومي قوي من أصحاب الأرض.

وشهد الشوط الثاني تحولاً في مجريات اللقاء، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح نابولي في الدقيقة 54، مع طرد مدافع ميلان، بيرفيس إستوبينان، إثر تدخل قوي على جيوفاني دي لورينزو داخل منطقة الجزاء، ترجمها كيفين دي بروين إلى هدف.

ورغم النقص العددي في صفوف ميلان في الشوط الثاني، لم يتمكن نابولي من إدراك التعادل.

بهذا الفوز، ارتقى ميلان إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، متفوقاً بفارق الأهداف على نابولي الذي تراجع إلى المركز الثاني.