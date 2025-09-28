تزايدت الدعوات داخل الأوساط الرياضية الأوروبية لتعليق عضوية إسرائيل في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) واستبعاد فرقها ومنتخباتها من البطولات القارية، على خلفية استمرار العدوان على قطاع غزة.

عريضة بمشاركة أسماء بارزة

وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، وقّع 48 رياضياً على عريضة تدعو «يويفا» إلى تعليق مشاركة إسرائيل فوراً في جميع المسابقات، حتى «تلتزم بالقانون الدولي وتتوقف عن استهداف المدنيين» في غزة.

ومن أبرز الموقعين النجم الفرنسي بول بوغبا، بطل كأس العالم 2018، ولاعب وسط كريستال بالاس شيخ دوكوري، إلى جانب أسماء لامعة في الرياضة، منهم جناح تشيلسي السابق المغربي حكيم زياش، وقائد إيبسويتش تاون السابق المصري سام مرسي، إضافة إلى نجم الكريكيت الإنجليزي السابق معين علي.

موقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

تقارير صحفية أكدت أن «يويفا» يدرس التصويت على تعليق عضوية إسرائيل. ووفقاً لوكالة «أسوشيتد برس»، فإن غالبية أعضاء اللجنة التنفيذية البالغ عددهم 20 عضواً، يميلون لدعم التصويت لصالح استبعاد الفرق والمنتخبات الإسرائيلية من البطولات الأوروبية.

سياق متصاعد

تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الضغوط السياسية والشعبية في أوروبا، حيث تتوسع حملات التضامن مع الفلسطينيين في مجالات الفن والرياضة والثقافة، وسط مطالبات بفرض عقوبات رياضية مماثلة لتلك التي طُبقت على روسيا بعد غزو أوكرانيا.