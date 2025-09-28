انتزع برشلونة صدارة «الليغا» على حساب غريمه ريال مدريد بعد «ريمونتادا» مثيرة أمام ضيفه ريال سوسيداد الذي تقدم بهدف ليرد برشلونة بهدفين، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.شهد اللقاء سيطرة لبرشلونة الباحث عن الفوز ولا غيره، فيما اعتمد ريال سوسيداد على التكتل الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة، وتمكن من إحداها من شن هجمة منظمة لتصل الكرة إلى أندير بارينتيخيا الذي لعبها عرضية أرضية أمام مرمى برشلونة انبرى لها ألفارو أودريوزولا ليودعها في الشباك هدفاً لسوسيداد (د:31)، وحاول برشلونة الرد سريعاً وتمكن من ذلك قبل نهاية الشوط الأول، فمن ركلة زاوية نفذها ماركوس راشفورد حولها جيوليس كوندي برأسه لداخل المرمى هدف تعادل لبرشلونة (د:43)، وفي الشوط الثاني وبعد مرور 12 دقيقة زج المدرب هانز فليك بنجمه لامين يامال الذي لم يخيب ظن مدربه رغم عودته من الإصابة، ليراوغ دفاع سوسيداد من الجهة اليمنى ويلعبها عرضية عالية قفز لها ليفاندوفسكي وحولها برأسه للمرمى بعد أن ارتطمت في القائم لتسكن الشباك هدفاً ثانياً لبرشلونة (د:59)، وكاد سوسيداد يعود للقاء بعد تسديدة قوية من تاكيفوسا كوبو لكنها ارتطمت في العارضة لتعود هجمة مرتدة سريعة لبرشلونة ويلعب لامين كرة عرضية على رأس ليفاندوفسكي ولكنها ارتطمت أيضاً بالعارضة، لينتهي اللقاء بفوز برشلونة بنتيجة هدفين لهدف.وبهذه النتيجة يحقق برشلونة فوزه السادس ويصل للنقطة 19 منتزعاً صدارة الدوري من ريال مدريد الذي تراجع للمركز الثاني برصيد 18 نقطة، فيما تلقى سوسيداد الخسارة الرابعة وتجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز الـ17.