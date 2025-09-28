تتواصل لقاءات القوة والإثارة في كأس العالم للشباب المقامة حالياً في تشيلي، إذ يلتقي عند تمام الساعة الثانية من فجر الاثنين منتخب البرازيل بنظيره المكسيك ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وفي ذات التوقيت يلتقي الأرجنتين بمنتخب كوبا وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة.ولا توجد أي دولة فازت بكأس العالم تحت 20 سنة FIFA™ أكثر من الأرجنتين، التي ستبدأ مشوارها نحو اللقب السابع بمواجهة كوبا، أما البرازيل، صاحبة 5 ألقاب، فتدخل البطولة بمواجهة قوية ضد المكسيك في لقاء يجمع بطلين قاريين.على ملعب سانتياغو، يواجه البرازيل نظيره المكسيك، إذ يشاركان في المونديال بوصفهما بطلين لقارتيهما، وقد تعافت البرازيل من هزيمة قاسية 6-0 أمام الأرجنتين لتفوز بلقبها الثالث عشر القياسي في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 سنة، فيما يدخل منتخب المكسيك هذا اللقاء بعد أن أقام عدة لقاءات ودية ومنها مواجهته لمنتخبنا الوطني السعودي في باراغواي وانتهت لمصلحته بهدفين لهدف.وعلى ملعب إلياس فيغيروا براندر، يخوض منتخب كوبا اختباراً صعباً بمواجهة الأرجنتين، إذ لم تشارك كوبا في كأس العالم تحت 20 سنة منذ نسخة تركيا 2013، حين انتهت مشاركتها الأولى بـ3 خسائر متتالية، وستسعى لتصحيح هذا الأداء، لكنها تواجه تحدياً كبيراً في مباراة الافتتاح أمام الأرجنتين. وقد سجل فريق دييغو بلاسينتي أعلى عدد من الأهداف في التصفيات برصيد 18 هدفاً، مما يجعلهم من بين أبرز المرشحين للفوز بالكأس للمرة السابعة. بينما تفوقت المكسيك على منافسيها لتُحقق لقبها الرابع عشر في منطقة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.