حقق منتخبا تشيلي وباراغواي فوزاً مثيراً على نيوزيلندا وبنما ضمن لقاءات كأس العالم للشباب المقامة حالياً في تشيلي، إذ انتصر أصحاب الأرض على نيوزيلندا بنتيجة 2/1، فيما تفوق باراغواي على بنما بنتيجة 3/2.على ملعب سانتياغو، انتظر أصحاب الأرض منتخب تشيلي حتى الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، حين سجّل إيان غارغويز هدفاً قاتلاً أشعل فرحة عارمة في المدرجات ومنح تشيلي 3 نقاط ثمينة في مستهل مشوارها.المباراة بدأت بحذر من الطرفين وشهدت فرصاً قليلة في الشوط الأول، ومع انطلاقة الشوط الثاني، كادت نيوزيلندا أن تتقدم عبر كيغان كيلي الذي اصطدمت تسديدته بالقائم. وتألق حارس تشيلي في إبعاد فرصتين متتاليتين أمام لوك بروك-سميث وكودي فينيكس.وردّت تشيلي سريعاً عبر لاوتارو ميلان الذي استغل تمريرة أغوستين آرس ليمنح فريقه الأفضلية بهدف رائع في الدقيقة 54. ومع اقتراب المباراة من نهايتها، أدرك البديل ناثان ووكر التعادل لصالح نيوزيلندا من ركلة جزاء في الدقيقة 84.لكن إصرار أصحاب الأرض منحهم الفوز في الوقت الحاسم، بعدما استغل غارغويز خطأً من الحارس ليسجل هدف الانتصار، مانحاً تشيلي 3 نقاط مهمة.وبهذه النتيجة يتصدر اليابان منتخبات المجموعة الأولى بـ3 نقاط وبفارق الأهداف عن الوصيف تشيلي، فيما جاءت نيوزيلندا ثالثاً، ومصر رابعاً.وعلى ملعب الياس فيغيروا براندر، تمكن باراغواي من التغلب على بنما بـ3 أهداف لهدفين، وبدأت بنما المباراة بشكل مثالي، بعدما سجل مارتن كروغ هدف التقدم مبكراً إثر متابعة كرة مرتدة في المرمى. ولكن باراغواي واصلت الضغط، فتمكنت من إدراك التعادل عبر أليكسندرو مايدانا الذي استغل كرة داخل المنطقة وسددها بدقة في الشباك.تألق حارسا الفريقين، سيسيلو بورغيس (بنما) وفاكوندو إنسفران (باراغواي)، بتصديات رائعة للحفاظ على التعادل. لكن بورغيس لم يتمكن من صد تسديدة قوية من إنسو غونزاليس، أحد أخطر لاعبي المنتخب الأمريكي الجنوبي.ورفضت بنما الاستسلام، وأدركت التعادل عبر جيوفاني هيربرت، لكن باراغواي تمكنت من خطف الفوز في اللحظات الأخيرة عبر هدف قاتل سجله تياغو كاباييرو، ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة في بداية البطولة.وبهذه النتيجة تتصدر الباراغواي منتخبات المجموعة الثانية بـ3 نقاط وبفارق الأهداف عن الوصيف أوكرانيا، فيما جاءت بنما ثالثاً، وكوريا الجنوبية رابعاً.