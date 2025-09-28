يشهد اليوم (الأحد) إقامة مباراتين قويتين ومثيرتين في كأس العالم للشباب والمقامة حالياً في تشيلي، حيث يلعب ممثل العرب منتخب المغرب ضد إسبانيا (11:00 ليلاً) ضمن لقاءات المجموعة الثالثة، وفي التوقيت ذاته يلتقي إيطاليا ضد أستراليا ضمن لقاءات المجموعة الرابعة.وعلى ملعب سانتياغو، يواجه المغرب نظيره إسبانيا ويُعد لقاء الليلة هو الظهور الأول لمنتخب المغرب في كأس العالم تحت 20 سنة منذ نحو 20 عامًا، عندما قاد محسن ياجور وزملاؤه «أشبال الأطلس» إلى نصف النهائي في هولندا. أما المنتخب الإسباني والذي توج العام الماضي ببطولة أوروبا تحت 19 سنة فإنه يدخل هذه البطولة حاملًا آماله الكبيرة في الفوز باللقب للمرة الأولى منذ عام 1999، وتأتي هذه المباراة ضمن لقاءات المجموعة الثالثة.وفي المجموعة الرابعة، يلتقي إيطاليا بمنتخب أستراليا على ملعب إلياس فيغيروا براندر، ورغم أن إيطاليا تُوج بكأس العالم للكبار FIFA أربع مرات، إلا أن منتخب إيطاليا للشباب لم يذق طعم النجاح في بطولة تحت 20 سنة رغم أنه وصل للنهائي قبل عامين، وتبدأ آخر محاولاتهم للفوز باللقب بمواجهة أستراليا، التي تدخل البطولة بعد تتويجها الأول بكأس آسيا تحت 20 سنة، وتهدف لإنهاء سلسلة سلبية تتمثل في الخروج من دور المجموعات أربع مرات متتالية.