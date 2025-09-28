في واحدة من أهم لقاءات الجولة السادسة للدوري الإنجليزي الممتاز يستضيف فريق نيوكاسل يونايتد نظيره أرسنال عند تمام الساعة 6:30 من مساء اليوم (الأحد) على سانت جيمس بارك.يدخل نيوكاسل هذا اللقاء محتلاً المركز الـ 15 برصيد 6 نقاط فقط حصد من فوز وحيد و3 تعادلات وخسارة، وأحرز هجومه 3 أهداف فقط واستقبل مثلها، رغم أن الفريق خرج بشباك نظيفة في 4 لقاءات، إلا أنه يعاني هجومياً بعد رحيل مهاجمه السويدي الكسندر إيزاك وما زال الفريق بحاجة لمن يترجم الفرص إلى أهداف لا سيما في هذا اللقاء، فالفوز سيقفز به للمركز الثامن خلف منافسه في لقاء الليلة.فيما يدخل أرسنال هذا اللقاء محتلاً المركز السابع برصيد 10 نقاط حصدها من 3 انتصارات وتعادل وخسارة وأحرز هجومه 10 أهداف، فيما استقبلت شباكه هدفين فقط، ويطمح الفريق اللندني لتحقيق الفوز والقفز لمركز الوصافة وتقليص الفارق بينه وبين المتصدر ليفربول إلى نقطتين فقط واستغلال تعثر المتصدر أمام كريستال بالاس بهدفين لهدف.يذكر أن الفريقين سيخوضان غمار دوري أبطال أوروبا الأربعاء القادم، إذ يستضيف أرسنال نيره أولمبياكوس اليوناني، فيما يحل نيوكاسل ضيفاً على يونيون سانت جيلواز البلجيكي.