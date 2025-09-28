تتجه أنظار عشاق الكرة الإيطالية نحو المواجهة المرتقبة التي تجمع ميلان وضيفه نابولي مساء اليوم (الأحد) ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.وسيشهد اللقاء مواجهة خاصة، إذ يلتقي المخضرمان القادمان للدوري الإيطالي؛ الكرواتي لوكا مودريتش نجم ميلان وريال مدريد الإسباني سابقا، والبلجيكي كيفن دي بروين نجم نابولي ومانشستر سيتي الإنجليزي سابقا، بعد أن اختار النجمان إيطاليا لإنهاء مسيرتيهما الحافلتين بالألقاب، وقد قدما أداء رائعا حتى الآن مع نادييهما الجديدين.بدأ دي بروين جميع مباريات نابولي الخمس في الأسابيع الأولى من الموسم، بينها الفوز بأربع من أصل أربع مباريات في الدوري، ما وضع فريق المدرب أنتونيو كونتي في صدارة الدوري برصيد 12 نقطة كاملة، وسجل دي بروين هدفين حتى الآن هذا الموسم، ويسعى كونتي إلى خلق دور مميز للاعب البالغ من العمر 34 عاما.وسيواجه دي بروين والأسكتلندي سكوت مكتوميناي (أفضل لاعب في الموسم الماضي)، ثنائيا قويا آخر في خط الوسط، يضم مودريتش البالغ من العمر 40 عاما والفرنسي أدريان رابيو، في الوقت الذي يبدأ ميلان الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف نابولي، مواصلة انتفاضته بعد بدايته المتعثرة، إذ حقق ميلان ثلاثة انتصارات متتالية بعد خسارته المفاجئة أمام كريمونيزي في المرحلة الأولى، وأضاف إليها فوزا كبيرا على ضيفه ليتشي بثلاثية نظيفة الثلاثاء في الدور الثاني من مسابقة الكأس المحلية.ويعود الجناح الدولي البرتغالي رافايل لياو إلى صفوف ميلان بعد عودته إلى تدريبات الفريق صباح الخميس بعد تعافيه من إصابة في ربلة الساق خلال فوز فريقه على باري في مسابقة الكأس الشهر الماضي، وتمثل عودة لياو دفعة قوية لميلان، خصوصا أن نابولي سيفتقد مدافعه أليساندرو بونجورنو الذي تعرض لإصابة بتمزق في الفخذ نهاية الأسبوع الماضي، وسيغيب عن مباراة الأحد وزيارة سبورتينغ في دوري الأبطال.