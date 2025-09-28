افتُتحت كأس العالم للشباب المقامة حالياً في تشيلي بلقاءين مثيرين، إذ انتصر منتخب أوكرانيا على كوريا الجنوبية بهدفين لهدف ضمن لقاءات المجموعة الأولى، فيما خسر ممثل العرب منتخب مصر من نظيره الياباني بهدفين دون مقابل ضمن لقاءات المجموعة الثانية.على ملعب إلياس فيغيروا براندر، تفوق منتخب أوكرانيا على كوريا الجنوبية بهدفين لهدف، وشهد اللقاء تقدم أوكرانيا بهدفين نظيفين في الشوط الأول عن طريق جينادي سينشوك (د:16) وأولكسندر بيشور (د:16)، وقلص كوريا الجنوبية النتيجة في الشوط الثاني عن طريق ميونغ جون كيم (د:79)، ليحصد منتخب أوكرانيا أول 3 نقاط ويتصدر المجموعة الأولى، فيما بقي منتخب كوريا الجنوبية دون نقاط، وسيلعب منتخب أوكرانيا مباراته الثانية أمام بنما يوم الثلاثاء القادم، فيما يلعب منتخب كوريا الجنوبية مع باراغواي فجر يوم الأربعاء القادم.وعلى ملعب سانتياغو، خسر منتخب مصر لقاءه أمام اليابان بهدفين دون مقابل، وشهد اللقاء تقدم اليابان عن طريق ريون اتشيهارا من ركلة جزاء (د:29)، ومن ثم أضاف زميله هيساتسوغو إتشي الهدف الثاني (د:48)، لينال منتخب اليابان النقاط الثلاث، فيما بقي منتخب مصر دون نقاط، وسيواجه منتخب مصر نظيره النيوزلندي يوم الثلاثاء القادم، فيما يلعب اليابان مع المستضيف منتخب تشيلي فجر الأربعاء القادم.