بعد الخسارة.. مدرب مانشستر يونايتد: لن أستقيل
استبعد المدير الفني لمانشستر يونايتد البرتغالي روبن أموريم فكرة الاستقالة من تدريب الفريق رغم الخسارة الثالثة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، مؤكداً أنه يركز على إعادة التوازن في المباريات القادمة.

وقال أموريم: «كنا نبحث عن الفوز لكننا لم نسيطر على سير المباراة، لعبنا بأسلوب برينتفورد، وجميع اللحظات الحاسمة جاءت ضدنا. الخسارة مؤلمة دائماً، لكن تركيزنا يجب أن يكون على المواجهة التالية».

وأضاف: «استقبلنا الهدف الأول من كرة طويلة رغم أننا عملنا على ذلك كثيراً خلال التدريبات. لم نظهر بأسلوبنا الحقيقي سوى في فترات محدودة بينما تفوّق المنافس بأسلوبه الواضح. علينا أن نستعيد طريقتنا الخاصة ونطور أداءنا».

وجاءت الخسارة لتؤكد السلسلة السلبية لمدرب مانشستر روبن أموريم، التي وصلت إلى خسارته 19 مباراة من أصل 49 تحت قيادة اليونايتد.
