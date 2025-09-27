مدافع النصر مارتينيز: تمنيت فوز يامال بالكرة الذهبية

أبدى اينيغو مارتينيز مدافع فريق النصر، تمنيه فوز زميله السابق في برشلونة لامين يامال بالكرة الذهبية على حساب عثمان ديمبيلي، مؤكداً أن الموهبة الإسبانية ستعود بقوة في العام المقبل.

وخلال تصريحات له، قال مارتينيز: «الخيار كان بين لامين وديمبيلي، لكن كنت أعلم أن الأخير سيفوز بعد التتويج بدوري الأبطال، وهو عامل حاسم. ومع ذلك، يامال بعمر 18 عاماً جاء ثانياً، وهذا بحد ذاته يعد إنجازاً مذهلاً».

وأضاف: «هو لاعب استثنائي داخل وخارج الملعب وسيكون ضمن المنافسة قريباً».

ويستعد يامال للعودة أمام ريال سوسييداد بعد تعافيه من إصابة عضلية.

وشارك مارتينيز مع فريقه النصر في مواجهة الأمس أمام الاتحاد، وكان أحد الأسباب الرئيسية في الانتصار الكبير الذي حققه النصر بنتيجة (2-0).