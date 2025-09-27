كشفت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، تفاصيل نتائج تصويت جائزة الكرة الذهبية 2025، التي تُوّج بها النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب باريس سان جيرمان، الإثنين الماضي، متفوقاً بفارق كبير على الشاب الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة.

وحصل ديمبلي على 1,380 نقطة، بينما جمع يامال 1059 نقطة، وجاء في المركز الثالث البرتغالي فيتينيا، لاعب باريس سان جيرمان، برصيد 703 نقاط، يليه المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بـ657 نقطة. أما البرازيلي رافينيا، لاعب برشلونة، فجمع 620 نقطة، ثم المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، برصيد 484 نقطة.

أدنى تقييم لـ «يامال» من ممثل مصر

وشارك في التصويت 100 صحفي من الدول الأعلى تصنيفاً لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث صوّت كل منهم لاختيار 10 لاعبين حسب الترتيب، بحيث يحصل المركز الأول على 15 نقطة، والثاني على 12 نقطة، وتتناقص حتى يحصل المركز الـ10 على نقطة واحدة فقط.

وقد جاء اسم ديمبلي في جميع القوائم المئة، دون أن يصنّفه أي من الصحفيين خارج المراكز الخمسة الأولى، في حين حصل لامين يامال على تقييم منخفض من ممثل مصر، الذي وضعه في المركز التاسع، وهو أدنى مركز حصل عليه اللاعب في التصويت.

واختير ديمبلي في المركز الأول من قبل 73 صحفياً، يليه يامال الذي حصل على 11 تصويتاً في المركز الأول.

أما فيتينيا فجاء في المركز الأول لدى 6 صحفيين، بينما نال محمد صلاح المركز الأول لدى 4 صحفيين، وأشرف حكيمي لدى 3 صحفيين، في حين صوّت صحفي واحد فقط للنجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، في المركز الأول.