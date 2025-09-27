اكتسح بايرن ميونخ ضيفه فيردر بريمن برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء (الجمعة) على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الألماني «بوندسليغا».

حسم العملاق البافاري الشوط الأول بتقدّمه بهدفين دون رد، سجلهما جوناثان تاه في الدقيقة 22، وهاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، واصل النجم الإنجليزي هاري كين تألقه وأضاف الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 65، واختتم كونراد لايمر مهرجان الأهداف بإحراز الرابع قبل 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

بهذا الفوز، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 15 نقطة، معززاً صدارته لجدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند.

في المقابل، تجمّد رصيد فيردر بريمن عند 4 نقاط في المركز الـ14، بعدما تلقى الهزيمة الثانية على التوالي.