أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إيقاف 7 لاعبين من منتخب ماليزيا لمدة عام واحد، بعد ثبوت استخدامهم وثائق مزورة للمشاركة في مباراة ضد فيتنام، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا.

وأوضح «فيفا»، اليوم (الجمعة)، عبر موقعه الإلكتروني أن اللاعبين المعنيين هم: غابرييل فيليبي أروتشا، فاكوندو توماس غارسيس، رودريغو خوليان هولغادو، وإيمانول خافيير ماتشوكا، جواو فيتور برانداو فيغيريدو، جون إيرازابال إيراورغي، وهيكتور أليخاندرو هيفيل سيرانو، وقد تقرر إيقافهم لمدة 12 شهراً عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم.

وثائق مزورة

وأشار «فيفا» إلى أن الاتحاد الماليزي لكرة القدم قدّم استفساراً بشأن أهلية هؤلاء اللاعبين، ثم استخدم وثائق مزورة لتمكينهم من المشاركة، ما يشكل انتهاكاً للمادة 22 من قانون الانضباط، الخاصة بالتزوير والتزييف.

وبناءً على ذلك، فُرضت على الاتحاد الماليزي غرامة مالية قدرها 35 ألف فرنك سويسري، إضافة إلى غرامة منفصلة بقيمة 2,000 فرنك على كل لاعب.

وكان اللاعبون السبعة قد شاركوا في المباراة التي فاز فيها المنتخب الماليزي على فيتنام بأربعة أهداف دون رد، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس آسيا 2027، التي أقيمت في الـ10 من يونيو الماضي.