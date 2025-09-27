أعلن نادي برشلونة الإسباني، أمس (الجمعة)، عن إصابة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم جوان غارسيا ورافينيا.

وقال النادي الكتالوني في بيان عبر حسابه على منصة «إكس»: «تعرض الحارس جوان غارسيا لتمزق في الغضروف الداخلي لركبته اليسرى، وسيخضع غداً لعملية جراحية بالمنظار على يد الدكتور جوان كارليس مونلاو، إذ من المتوقع أن تستغرق فترة التعافي من 4 إلى 6 أسابيع، بحسب تطور حالته».

غياب رافينيا 3 أسابيع

وفي بيان آخر، أوضح النادي أن نجمه البرازيلي رافينيا يعاني من إصابة في الثلث الأوسط من العضلة ذات الرأسين لفخذه الأيمن، وتٌقدر فترة التعافي بنحو 3 أسابيع.

وكان برشلونة حقق فوزاً خارج الديار على ريال أوفييدو بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس الأول (الخميس)، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني.

ورفع البلوغرانا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليغا، متأخراً بنقطتين فقط عن غريمه التقليدي ريال مدريد.