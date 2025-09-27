هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنقل مباريات كأس العالم 2026 من المدن التي يعتقد أنها «غير آمنة».

ومن المقرر أن تستضيف إحدى عشرة مدينة أمريكية مباريات البطولة التي يشارك فيها 48 منتخباً والتي ستقام في الصيف القادم، بتنظيم مشترك مع كندا والمكسيك.

سوف ننقل المنافسات

وقال ترمب للصحفيين في المكتب البيضاوي: «إذا اعتقدت أن أي مدينة ليست آمنة لاستضافة مباريات كأس العالم، فسوف ننقل المنافسات إلى خارج تلك المدينة».

وأضاف الرئيس الأمريكي: «لكنني آمل ألا يحدث ذلك».

يذكر أن المدن المضيفة الـ11 في الولايات المتحدة هي: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك/نيوغيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ترمب يملك السلطة لتغيير أماكن إقامة بطولة كرة القدم الدولية التي يديرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، المسؤول عن تنظيم واختيار المدن المضيفة، أم لا؟

طوال فترة ولايته الثانية، زعم الرئيس الأمريكي أن المدن التي يديرها مسؤولون ديمقراطيون تعاني من معدلات جريمة مرتفعة وهي غير آمنة، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي سبورتس».