يحل فريق ليفربول ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق كريستال بالاس عند تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم (السبت) على استاد سيلهورست بارك، ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.يدخل فريق ليفربول اللقاء متصدراً الدوري برصيد 15 نقطة بعد فوزه في اللقاءات الخمسة محققاً العلامة الكاملة من النقاط، ويسعى ليفربول للحفاظ على صدارة الترتيب، ويبحث عن الفوز السادس على التوالي، وكذلك للثأر من خسارته على نهائي كأس الدرع الخيرية أمام مضيفه في لقاء اليوم كريستال بالاس بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدفين لكلٍ منهما.في المقابل، يدخل صاحب الأرض والجمهور فريق كريستال بالاس هذا اللقاء محتلاً المركز الخامس برصيد 9 نقاط حصدها من انتصارين و3 تعادلات ولم يذق طعم الخسارة إلى الآن بجانب ضيفه ليفربول، و يسعى كريستال بالاس إلى الخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقعه في الدوري ومواصلة سلسلته الإيجابية بعدم الخسارة.