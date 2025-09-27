قاد الإنجليزي هاري كين فريقه بايرن ميونيخ الألماني للفوز على ضيفه فيردر بريمن برباعية نظيفة، ضمن لقاءات الجولة الخامسة للدوري الألماني.وحقق كين رقماً قياسياً جديداً بعد أن أحرز هدفين من الأهداف الأربعة ليصل للهدف رقم 100 بقميص بايرن ميونيخ في المباراة رقم 104 ويصل معها لصدارة قائمة أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف مع نادٍ في الدوريات الـ5 الكبرى في أوروبا، متجاوزاً الأسطورة البرتغالية كريستاينو رونالدو، إذ تمكن من الوصول للهدف رقم 100 في 105 مباريات مع فريقه السابق ريال مدريد، والنرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي حالياً وبروسيا دورتموند سابقاً. وكان هاري كين استطاع تسجيل 98 هدفاً في 103 مباراة، وفي مباراته رقم 104 بقميص بايرن ميونيخ أمام فيردير بريمن أحرز كين هدفين ليصل للهدف رقم 100 منتزعاً الصدارة من رونالدو.أسرع 10 لاعبين وصولاً للهدف رقم 100 في الدوريات الخمسة الكبرى:1- هاري كين (بايرن ميونيخ) 104 مباريات2- كريتسانو رونالدو (ريال مدريد) 105 مباريات3- إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 105 مباريات4- لويس سواريز (برشلونة) 120 مباراة5- زلاتان إبراهيموفيتش (باريس سان جيرمان) 124 مباراة6- كريستيانو رونالدو (جوفنتوس) 131 مباراة7- رود فان نيستلروي (مانشستر يونايتد) 131 مباراة8- إدينسون كافاني (نابولي) 135 مباراة9- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) 136 مباراة10- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 137 مباراة