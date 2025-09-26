أعلن النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، اعتزاله كرة القدم رسمياً بنهاية الموسم الحالي.

وقال نجم برشلونة السابق في مقطع فيديو قصير نشره عبر حسابه على «إنستغرام»: «ستكون هذه آخر أشهر لي في الملاعب، سأعتزل وأنا سعيد جداً، فخور، راضٍ، وقبل كل شيء، ممتن».

نهاية رحلة دامت 20 عاماً

وأضاف: «أشعر أن الوقت قد حان لوضع نقطة النهاية في مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف، لقد أمضيت قرابة 20 عاماً من الاستمتاع بهذه القصة الرائعة التي لطالما حلمت بها». وأكد امتنانه لكرة القدم التي منحته، حسب وصفه، «تجارب فريدة، في أماكن رائعة، برفقة أفضل رفقاء الرحلة».

وتحدّث بوسكيتس عن نادي برشلونة في رسالته المؤثرة، قائلاً: «بفضل نادي برشلونة، نادي حياتي، تحققت أحلام طفولتي، ارتديت القميص الذي أعشقه في مئات المباريات، واحتفلت بالعديد من الألقاب، وعشت لحظات لا تُنسى في كامب نو، ستظل محفورة في ذاكرتي إلى الأبد».