تغلب فريق برشلونة على مُضيفه ريال أوفييدو بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء (الخميس) على ملعب كارلوس تارتيري، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني.

وافتتح ألبرتو رينا التسجيل لفريق أوفييدو في الدقيقة 33، مستغلاً خروج خاطئ من حارس برشلونة جوان غارسيا.

وانتفض البلوغرانا في الشوط الثاني، حيث عدًل إريك جارسيا النتيجة في الدقيقة 56، قبل أن يضيف «البديل» روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 70.

صحوة كتالونية

وعزز رونالد أراوخو تقدم برشلونة بهدف ثالث قبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت الأصلي، ليخطف الفريق الكتالوني فوزاً صعباً خارج الديار.

بهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليغا، متأخراً بنقطتين فقط عن غريمه التقليدي ريال مدريد.

في المقابل، تجمد رصيد أوفييدو عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر من انتصار وحيد و5 هزائم.